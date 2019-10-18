«Пришел приказ о неразглашении»: члены НВФ возмущены сокрытием данных по погибшим

18.10.2019 16:06

В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что в подразделения НВФ приходят приказы о неразглашении данных по погибшим членам НВФ. По словам очевидцев, даже родные не имеют права сообщать о потере, иначе лишаться помощи на установку памятника и пособий, пишет ДонПресс.

Один из пользователей пишет:

«Пришел приказ об неразглашении имен погибших ребят, предатели республик, по другому и никак нельзя назвать, запрещают разглашать даже родным потери, иначе они лишатся помощи на памятник и других пособий. Наши ребята защитники, не молчите, выставляйте фото погибших, чтобы все знали, что погибает много ребят. Нельзя молчать, это предательство по отношению к погибшим».

В комментариях к публикации другие пользователи сообщают:

«Никто не имеет морального права скрывать информацию о погибших защитниках! Память о них нужна всем живущим!!! ЭТО КОЩУНСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!»

«На Донбассе все идет к тому чтоб люди захотели в украину цены растут, еще и не разглашать потери бойцов, потому что люди видят сколько потерь среди наших и это только кого узнали, а сколько без вести пропавших».