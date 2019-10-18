- "Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"11:50
- В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам11:31
- Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела11:09
- Мартин Сайдик впечатлен восстановлением моста в Станице Луганской: "Я был поражен темпами работ"09:08
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»08:52
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"08:30
- Обстановка на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе: Много машин на «Майорском» и «Марьинке»08:11
- Пророссийские боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:49
- Астролог о Пасечнике и Пушилине: "Они "исчезнут" в марте - 2020, уже готовят "новые лица""07:28
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»20:00
У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
В Кремле пугают Украину абхазским сценарием для оккупированных районов Донбасса. Заявление российского чиновника стало серьезным ударом для сепаратистов "Л/ДНР".
Внимание на планы России по ОРДЛО обратил в Twitter журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.
Абхазский сценарий для террористических "Л/ДНР" предрек член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ некий Богдан Безпалько. Он пригрозил, что Москве скоро "надоест", и она, заключив соглашение с непризнанными "Л/ДНР", открыто введет в ОРДЛО свои войска. По мнению представителя путинского режима, это поможет прекратить войну на Донбассе на условиях Москвы. Казанский был шокирован тем, какую участь Москва уготовила Донбассу. Россияне уже открыто говорят, что не дадут региону оправиться от войны. "В Москве не исключили абхазский сценарий для Донбасса. Хотят превратить регион в такую же вечную нищую дыру без промышленности и перспектив. Интересно, за что они так ненавидят Донбасс?" - задался вопросом журналист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Абхазия, сценарий, ДНР, ЛНР
- Решится ли Путин на большую войну в Украине: Карин озвучил два опасных сценария
- "Сурков выторговал себе у Путина испытательный срок и готовит для Украины страшный сценарий"
- В Украине жестко ответили представителю Путина на планы России о захвате Харькова, Днепра и Запорожья
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада
- "Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"11:50
- В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам11:31
- Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела11:09
- Мартин Сайдик впечатлен восстановлением моста в Станице Луганской: "Я был поражен темпами работ"09:08
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»08:52
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"08:30
- Обстановка на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе: Много машин на «Майорском» и «Марьинке»08:11
- Пророссийские боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:49
- Астролог о Пасечнике и Пушилине: "Они "исчезнут" в марте - 2020, уже готовят "новые лица""07:28
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»20:00
- "Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"11:50
- В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам11:31
- Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела11:09
- «Душат пенсионеров проверками»: Престарелые украинцы остаются без пенсий.. их ожидает голодная гибель10:51
- Герой войны на Донбассе стал жертвой грабителей10:34
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- MOZGI выпустили клип на саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2" (ВИДЕО)10:00
- В Украине заработал Telegram-бот для поиска сотрудников09:45
- Новые авианаправления: куда и за сколько можно слетать осенью09:29
- Мартин Сайдик впечатлен восстановлением моста в Станице Луганской: "Я был поражен темпами работ"09:08
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака10:17
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
- Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме17:00
- Прыщи на лице: почему появляются и о каких болезнях сигнализируют15:28
- Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги09:32
- Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов09:15
- Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе08:30
- Как избавиться от кашля без лекарств07:13
- Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект22:40
- Ученые: Кофе способен спровоцировать выкидыш16:15
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- «Проснулись от мощного грохота за окном»: дончане сообщают о сильных боях в районе Макеевки
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»
- Путин согласится покинуть Украину, условие поражает: «это неизбежно»