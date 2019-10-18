В Донецкой области не будут строить гидротехнические сооружения в обход ОРДЛО, - Кириленко

18.10.2019 15:15

Донецкая областная государственная администрация не планирует строительства гидротехнических сооружений в обход неподконтрольной Киеву территории Донбасса, передает Donbass.live.

Об этом на страницах Facebook заявил глава ДонОВГА Павел Кириленко.

Такое заявление сделано в ответ на публикации СМИ, утверждающих обратное.

"Модернизация системы водоснабжения области - одно из наших основных задач. Решая его, мы исходим из того, что компания "Вода Донбасса" - единственный комплекс, единственный производственной и хозяйственной механизм. И Донецк, и Мариуполь, и Макеевка, и Доброполье берут воду из одного источника - канала Северский Донец-Донбасс, который берет свое начало на территории Славянского района и проходит по всей области", - заявил Кирилленко.

По его мнению в процессе модернизации компании должны решить две основные проблемы - улучшить качество воды и предоставлять ее в достаточном количестве всем потребителям круглосуточно.

Ориентировочная стоимость реализации программы по модернизации - реконструкции и капремонта магистральных водопроводов, насосных, фильтровальных и канализационных станций, коллекторов - 7,5 млрд грн.

"Мы понимаем, что это значительные суммы, но они фактически инвестициями в здоровье и благосостояние людей - по обе стороны временной так называемой линии разграничения", прокомментировал ситуацию Кирилленко.