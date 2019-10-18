В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие

18.10.2019 14:34

Все необходимые правовые акты для введения амнистии для террористов "Л/ДНР" уже давно приняты Верховной Радой. Однако в силу они еще не вступили. Работать законопроект не начнет, пока РФ не выполнит ключевое требование.

С заявлением по поводу амнистии выступил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Диалог.UA со ссылкой на Telegram-канал "Украинский Диалог". Боднар заверил, что все документы для введения амнистии для террористов "Л/ДНР" давно готовы. Соответствующий законопроект принят Верховной Радой, но не подписан президентом. И тому есть важная причина. Вступит документ в силу только после того, как Украина вернет себе контроль над оккупированным Донбассом. "Мы приняли все нужные законодательные акты, необходимые для создания правового поля в контексте Минских договоренностей", - рассказал замминистра. С его слов, они начнут работать после проведения в ныне оккупированных районах Донбасса местных выборов по украинскому законодательству и избрания там легитимных властей. Со слов Боднаря, в документах предусматривается недопущение преследования лиц, участвовавших в войне против Украины в 2014 году, а также амнистия осужденных боевиков "Л/ДНР". Однако далеко не все террористы попадут под амнистию. Не повезет тем, кто совершал военные преступления, в частности, уничтожение рейса МН17. "Полное или частичное освобождение может рассматриваться только после избрания легитимной власти на оккупированных территориях Украины, то есть после восстановления суверенитета", - подытожил замглавы МИД. Он уточнил, что по каждому случаю решение будет принимать суд.