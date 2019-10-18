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Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
Свершилось – люди пенсионного возраста стали ненужными «народной власти», действующей на территории непризнанного государства «ДНР». В соответствии с многочисленными сообщениями «республиканских» Telegram-каналов, последнее проведение переписи населения позволило определить, что на территории Донецкой Народной Республики будет значительно уменьшено количество пенсионеров.
Из списков исключат всех получателей двух выплат, пишет replyua.net.
На пропускных пунктах жители активно обсуждают работу представителей комиссии при ПФ ДНР в Дебальцево. Она связана с выявлением пенсионеров, зарегистрированных на территории Донецкой области и в прилегающих населённых пунктах, но по факту живущих в подконтрольных Украине районах. Лица, отнесённые к этой категории, будут лишены пенсионного обеспечения, выплачиваемого оккупационной администрацией. В связи с этим нельзя не отметить появление панического настроения и нежелания людей мириться со складывающейся ситуацией.
Теперь многим после ухода на заслуженный отдых придётся не только пересмотреть все свои расходы, но и существенно сократить их. Кроме всего прочего, «народными властями» принято решение максимально строго контролировать лиц пенсионного возраста и ввести некоторые изменения в порядок назначения, а также обеспечение населения пенсионными и социальными выплатами. Особый интерес в этом плане вызывает пункт, согласно которому на выплаты смогут рассчитывать только лица, имеющие удостоверение личности гражданина Донецкой Народной Республики.
Сегодняшняя ситуация оценивается как «за что боролись, на то и напоролись». Совсем недавно кричавшие: «Донбасс кормит всю Украину и «Мы все хотим автономию» по факту уже получили минимальную пенсию и максимальные тарифы на услуги. Скорее всего, подобные неудачи будут списаны на украинские власти и страну в целом. Безусловно, все радеют за разрешение данной ситуации в самые кратчайшие сроки, но наличие псевдопатриотов, получающих деньги с двух сторон, сводят прилагаемые властью усилия на нет.
Теги: Донбасс, перепись населения, тарифы, ДНР, выплаты, пенсии
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