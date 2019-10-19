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Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"
Российская компания "Мечел" обратилась с просьбой к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку компенсировать убытки, которые она понесла из-за оккупации Донбасса. Россияне с "Л/ДНР" умудрились "кинуть" не только Украину, но и самих себя.
Внимание на важную новость из РФ обратил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.
Российская металлургическая компания "Мечел" просит Кремль вернуть ей хотя бы половину средств, которые она инвестировала в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Речь аж о 18 миллиардах рублей, которые были потеряны из-за оккупации Донбасса. Эти деньги руководство "Мечел" обещает пусть на погашение долгов перед российскими банками ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. История поразила Казанского. "Российская компания "Мечел" просит российского вице-премьера Дмитрия Козака компенсировать убытки, которые ей нанесли ДНРовцы. У "Мечела" в Донецке отжали завод. Тот случай, когда русские кинули даже самих себя. Очень смешно", - написал журналист.
Теги: Россия, Донбасс, банк, компенсация, убытки, оккупация, ДНР, ЛНР
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