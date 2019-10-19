Боевики "ЛДНР" пошли в атаку по всему Донбассу, "накрыв" десятки позиций ВСУ

19.10.2019 09:09

Российско-террористические войска не придерживаются режима тишины на Донбассе, пытаясь разжечь вооруженный конфликт с новой силой, обстреливая позиции Украины по всей линии фронта.

За минувшие сутки, 18 октября, гибридная армия Российской Федерации 21 раз нарушила режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA. Согласно данным штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Зафиксировано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования "ЛДНР" произвели 11 обстрелов у Водяного, Новотроицкого, Талаковки, Авдеевки Березового и Красногоровки Павлополя А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов: у Новолуганского Луганского Золотого-4 Крымского Новотошковского Троицкого. Сообщается, что за прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Однако уже в течение текущих суток оккупанты РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Напомним, с громким заявлением о планах агрессора выступил замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран. По его словам, Россия не отказалась от планов по полномасштабному вторжению в Украину. Армия РФ сконцентрирована на украинской границе и готова в любой момент к большой войне. Ранее в Минобороны заявили, что боевики "Л/ДНР" регулярно и ежедневно нарушают условия разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского на Донбассе, что делает невозможным отвод Вооруженных сил Украины с их текущих позиций на линии фронта.