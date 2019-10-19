Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия

19.10.2019 07:31

За прошедшие сутки, 18 октября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;

у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Березовой и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.