Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение

19.10.2019 11:59

Недавно в оккупированный Донецк приехала делегация из Москвы, выдвинувшая главарю «ДНР» ультиматум, сообщают Факты, ссылаясь на блогера Дмитрия Черкасова.

По его словам, несколько высокопоставленных «чиновников» попались на хищении «государственных» средств в особо крупных размерах. Речь идет о бывшем «министре связи» Викторе Яценко и его первом заместителе Бородине. директоре «Почты Донбасса» Неудачине, директоре предприятия «Астелит» Гущине. Эта гоп-компания недавно удрала из недореспублики, поскольку попала в опалу к самому Пушилину. На них заведено уголовное дело по статье 190 «УК «ДНР» — хищение бюджетных средств.

Поскольку доходы бюджета «ДНР» складываются исключительно из российских «траншей» (своих средств хватает буквально на несколько статей), российские кураторы жестко контролируют денежные потоки. Но, оказывается, для мастеров дерибана нет ничего невозможного. Так, выяснилось, что вышеназванные персонажи успешно распилили все, что Россия присылала на развитие местной связи (оператор «Феникс»), почты и т. д. «В „республику“ приезжала российская делегация. Пушилину был выдвинут ультиматум: или ты разбираешься в этом вопросе, или компенсируешь нам (кураторам) ту суму, которую они (Яценко и компания) украли», — пишет блогер. Причастен ли Пушилин к хищениям, вопрос риторический, поскольку без его ведома в Донецке мало что возможно сделать. Вполне возможно, что он и устроил побег Яценко со товарищи. Однако понятно одно, что Кремль такие финты прощать не намерен. Так что над Пушилиным в очередной раз сгустились тучи.