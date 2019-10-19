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Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО
Вчера, 18 октября, главарь «ДНР» Денис Пушилин вручил «государственные» награды членам вооруженного формирования «Отдельный Краматорский комендантский полк».
Об этом рассказал один из местных телеканалов, передает donpress.
Торжественная церемония вручения наград была приурочена к 5-летнему юбилею формирования.
«Нам абсолютно точно есть за что стоять, что защищать, к чему стремиться… Куда стремиться? Да конечно же, к нашей независимости, к нашей лучшей жизни и, конечно, к интеграции с Россией», — сказал Пушилин.
За «личное мужество и героизм» награду Георгиевские крест IV степени получили 12 так называемых «военнослужащих», 19 человек были отмечены грамотами, еще 20 человек досрочно получили «очередные воинские звания».
Так называемый «Краматорский комендантский полк» принимал участие в боях против ВСУ под Славянском, Донецком, Торезом, Снежным, Шахтерском и на Саур-Могиле.
Теги: Россия, Донбасс, Краматорск, награда, комендант, интеграция, ВСУ, Пушилин, НВФ
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