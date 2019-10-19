Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО

19.10.2019 21:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО

Вчера, 18 октября, главарь «ДНР» Денис Пушилин вручил «государственные» награды членам вооруженного формирования «Отдельный Краматорский комендантский полк».

Об этом рассказал один из местных телеканалов, передает donpress.

Торжественная церемония вручения наград была приурочена к 5-летнему юбилею формирования.

«Нам абсолютно точно есть за что стоять, что защищать, к чему стремиться… Куда стремиться? Да конечно же, к нашей независимости, к нашей лучшей жизни и, конечно, к интеграции с Россией», — сказал Пушилин.

За «личное мужество и героизм» награду Георгиевские крест IV степени получили 12 так называемых «военнослужащих», 19 человек были отмечены грамотами, еще 20 человек досрочно получили «очередные воинские звания».

Так называемый «Краматорский комендантский полк» принимал участие в боях против ВСУ под Славянском, Донецком, Торезом, Снежным, Шахтерском и на Саур-Могиле.



Теги: Россия, Донбасс, Краматорск, награда, комендант, интеграция, ВСУ, Пушилин, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх