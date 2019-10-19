Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО

19.10.2019 21:29

Вчера, 18 октября, главарь «ДНР» Денис Пушилин вручил «государственные» награды членам вооруженного формирования «Отдельный Краматорский комендантский полк».

Об этом рассказал один из местных телеканалов, передает donpress.

Торжественная церемония вручения наград была приурочена к 5-летнему юбилею формирования.

«Нам абсолютно точно есть за что стоять, что защищать, к чему стремиться… Куда стремиться? Да конечно же, к нашей независимости, к нашей лучшей жизни и, конечно, к интеграции с Россией», — сказал Пушилин.

За «личное мужество и героизм» награду Георгиевские крест IV степени получили 12 так называемых «военнослужащих», 19 человек были отмечены грамотами, еще 20 человек досрочно получили «очередные воинские звания».

Так называемый «Краматорский комендантский полк» принимал участие в боях против ВСУ под Славянском, Донецком, Торезом, Снежным, Шахтерском и на Саур-Могиле.