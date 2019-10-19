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«Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР
Сотрудник Федерального бюро расследований США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса
Об этом говорится в расследование издания The Wall Street Journal, пишет Политека.
Кроме того, террористы ДНР обвинили ФСБ России в его смерти.
После того, как над Донбассом сбили малайзийский боинг, Рейли сообщил родителям, что отправляется в Россию, и направился на ростовскую базу движения «Новороссия».
Перед пересечением границы боевик сепаратистов Санал Викторов по кличке «Броня Калмык» попросил Рейли вынуть сим-карту, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя.
После 25 июня родители Рейли больше не получали сообщений от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Родители не могли найти Рейли три года. Сепаратисты утверждали, что он в ФСБ, но позже в Донецкой области нашли его тело.
Осенью 2018 года в редакцию WSJ обратился глава «Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности» Валерий Приходько, который сообщил журналистам, что нашел тело агента.
Он предоставил документ, в котором говорилось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали «проникающие ножевые ранения в область грудной клетки».
После публикации расследования член «Новороссии» Михаил Полынков сообщил в соцсетях, что журналистский материал «лучший подарок ко дню рождения». По террориста, он еще до приезда Рейли в Россию подозревал его в работе на спецслужбы США.
«Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить — ставлю на то, что он засланный казачок», — писал Полынков в мае 2015 года. В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли «дяди из конторы».
«Участь шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой», — резюмирует боевик.
Ранее в Харькове обнаружили мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая.Киевский районный суд сообщает, что мужчина работал в ООО «Институт электромагнитных исследований». Он настраивал оборудование перед изготовлением продукции. Сотрудники спецслужб его завербовали, чтобы он передавал документы с ограниченным доступом.
В сентябре у мужчины нашли на карте памяти фотокопию по работе в борьбе с беспилотниками, которая относится к сфере обороны страны. На текущий момент правонарушителя подозревают в шпионаже и сборе и передаче данных, которые носят конфиденциальную информацию.
Теги: Донбасс, ФБР, агент, контрразведка, ДНР
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