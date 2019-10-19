- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит
Один из наиболее серьезных рисков, с которыми сопряжено разведение войск на Донбассе - уход украинских военных не только с обустроенных не за один год пребывания там, но и с выгодных с тактической точки зрения позиций.
Как отмечали эксперты в посвященной разведению войск программе "Донбасс. Реалии" на Радіо Свобода Україна, сейчас в зоне ООС идет не война армий, а война взводов и отделений. Об этом в частности говорил известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, сообщает Диалог.UA.
Он отметил, что весьма сомнительно в достижении главной цели разведения войск, о которой говорят украинские высокопоставленные военные чиновники. Цель эта - уменьшение или в лучшем случае сведение к нулю потерь личного состава. Но Бутусов обратил внимание на то, что значительная часть украинских военных погибают от пуль снайперов, которые, как известно, оборудуют свои позиции не возле опорных пунктов подразделений, а делают вылазки в "серую зону".
Также военные и эксперты, с которыми общались авторы программы, отмечали, что линия разграничения в ее нынешнем состоянии выстраивалась таким образом, чтоб позиции ВСУ располагались на наиболее выгодных с тактической точки зрения местах. И в такой ситуации изменения дислокации подразделений даже на один-два километра могут существенно повлиять в целом на ситуацию на фронте. Правда, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью утверждал, что все риски просчитываются, и армия не допустит ухудшения ситуации. Впрочем, пока из-за нарушения боевиками "ДНР" и "ЛНР" режима тишины, необходимого для начала анонсированного разведения войск на один километр, процесс приостановлен. Если же разведение произойдет, то в "серой зоне" окажутся такие населенные пункты как Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка, Гранитное. И безопасность их жителей под большим вопросом, так как главные кураторы ОРДЛО - россияне - как говорят в народе, "отмораживаются". Ведь недавно в Кремле в очередной раз заявили, что РФ якобы "не является" стороной вооруженного конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, серая зона, ООС
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников
- ОБСЕ зафиксировала в 2017 году на Донбассе свыше 400 тыс. нарушений "режима тишины"
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР13:23
- Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому13:06
- Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением12:45
- Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить12:32
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды12:02
- Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона11:49
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»11:16
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам