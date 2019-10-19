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В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи
В «Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет», проживающим в ОРДО, были внесены изменения. Об этом сказано в соответствующем распоряжении «главы ДНР» Дениса Пушилина от 18 октября, пишет ДонПресс.
Так, ранее лица, нуждающиеся в гуманитарной помощи, должны были обратится с заявлением в «Комиссию по распределению гуманитарной помощи». Теперь подавать заявление должны только те, кто ранее не состоял на учете в «УТСЗН» и не числился в списках получателей гуманитарной помощи.
Изменилась ситуация с продлением прав на получение помощи. Ранее необходимо было подавать соответствующее заявление каждые 3 месяца. Согласно новой редакции «документа», заявление нужно подавать только 1 раз на срок до 1 года и новое заявление после 1 года на срок до 3 лет.
Также изменились сроки рассмотрения заявления «комиссией». Сейчас положительное либо отрицательное решение о предоставлении гуманитарной помощи должно быть вынесено в течение 5 дней, в отличие от 10 дней, которые предоставлялись для этого ранее.
Кроме этого, право на получение гуманитарной помощи получили семьи с детьми старше 3-х лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. «Комиссия» будет рассматривать такие случаи по ходатайству «министерств», «ведомств» и «администраций» городов и районов на основании рекомендаций врачей о необходимости диетического питания.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, изменение, ОРДО
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