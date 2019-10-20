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- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО13:40
«Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
В одном из сообществ в соцсети жители неподконтрольной Украине части Донетчины предупреждают всех, кто пересекает пункты пропуска ОРДО быть внимательнее при прохождении так называемой «таможни ДНР», чтобы не пришлось платить серьезный штраф, пишет ДонПресс.
«Ребята будьте внимательны, если вы не дай бог забудете пройти таможню на днр (подать в окошко свой паспорт и техпаспорт), то на выезде вас остановят заберут талон, а вам грозит часовой допрос и составления протокола и штраф от 3 т до 5 т руб, но, а если вы ФЛП то от 5 т до 10 т «
«Сам недавно так чуть не попал (так-как ехали семьей с маленьким ребенком, то не стали штрафовать, повезло…). А вот на Новотроицком такая же ситуация выглядила проще: на выезде 'пограничник' сказал что не хватает одной росписи (осмотровика), я вернулся, сказал ему что наверное забыли, он молча поставил роспись и мы спокойно выехали»
Кроме того, очевидцы отмечают, что въезжать в неподконтрольный Украине Донецк нужно только с пристегнутым ремнем безопасности и не на шипованных шинах:
«Граждане будьте внимательны!, при везде из Донецка на блок пост заезжайте с пристегнутым ремнем. и еще свирепствуют кто на шипах, не бойтесь, на шипах нельзя ездить только июнь, июль, август… меня вчера остановили и отпустили -, пообещал переставить, после этого я изучил весь их регламент таможенный союза… Всем счастливого пути.»
Теги: Донбасс, штраф, допрос, КПП, ОРДО
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