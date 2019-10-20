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«Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
В сообществах в социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают о задержке выплаты пенсий и зарплат.
По словам пользователей, пенсионеры шокированы тем, что главари НВФ начали задерживать и без того небольшие выплаты, передает donpress.
«Да пенсионеры в шоке, мало того что пенсии мизерные так их еще и задерживать начали. Сегодня разговаривал со знакомым, говорит такой большой задержки пенсии еще ни разу не было. Видно в рашке с финансами совсем все плохо».
«В д. ре задерживают пенсию. Выплатили только за 15-ое. Выравнять даже не обещают»
«нам за 18-ое сказали и в понедельник не ждать («
Также, некоторые комментаторы отмечают, что в «республиках» задерживают не только пенсии, но и зарплаты. Так, в неподконтрольном Украине Антраците Луганской области местные шахтеры получили 10% зарплаты за июль:
«а у нас з-п учителям четвертый месяц не платят»
«В антраците дали за июль зарплати 10%. Радость то какая»
Теги: Донбасс, пенсионер, финансы, задержка, соцсети, ОРДЛО, пенсии
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- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
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