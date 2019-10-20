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Архив - Донецкая область

Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке

20.10.2019 12:30
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Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке

На неподконтрольной Ураине части Донетчины с 1 по 14 октября прошла так называемая «перепись населения».

Подконтрольные ОРДО СМИ выяснили у переписчиков, как проходила перепись в захваченных НВФ городах, передает donpress.

По словам одной из переписчиц, некоторые жители ОРДО боялись называть свое имя и назвались придуманными - «есть одна рабыня Изаура и Екатерина вторая».

Также, переписчики отмечают, что дома неподконтрольного Украине Донецка сильно опустели:

«Если до войны у нас были полные подъезды людей, то сейчас, в моем, например, подъезде выехало процентов сорок. В каждом подъезде процентов тридцать-сорок пустых 25−30 Пустые — значит никто не проживает. Но, когда начала наводить справки, оказалось, что по квартирам проходят оплаты. Как правило, кто-то за пустующими квартирами следит, но люди там не живут. Во время активных обстрелов Калининский район был заполнен людьми, поскольку считался относительно тихим, к тому же он считается центральным. Киевский, Куйбышевский районы снимали тут квартиры. Сейчас цены поползли вверх и люди переместились дальше в Буденновский, Пролетарский районы».

Кроме того, были квартиры, в которых никто не открыл. Некоторые люди отказывались от переписи, проявляя агрессию.



Теги: Донецк, Донбасс, жилье, перепись населения, ДНР, цены, ОРДО
 
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