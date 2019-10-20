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Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду
В оккупированном селе Крещатинское, что недалеко от Мариуполя, в конце сентября простился с жизнью морской пехотинец "ДНР" по кличке Сеня. Родные наемника не верят в версию с суицидом, которую им озвучил командир. Деньги за погибшего им платить отказываются.
О загадочной смерти террориста Сени рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения сепаратистов, передает Диалог.UA.
Сеня погиб еще 22 сентября нынешнего 2019 года в оккупированном селе Крещатинское (быв. Красноармейское). "Стал "грузом-200" при загадочных обстоятельствах. То ли суицид, то ли помогли", - сообщил Necro Mancer. Командир Сени сказал родным, что тот совершил суицид, но родные не верят. "На момент смерти был военным. В семье все хорошо, служил не простым военным. Планировал купить машину и должен был уже получить права. Предлагали службу в Ростове (Россия - ред.). Общался с родителями - все было прекрасно. И вдруг, по словам командира, самоликвидировался", - пожаловалась родственница Сени. Она также уточнила, что боевика уволили задним числом, так как им "самоубийцы не нужны". Естественно, из-за этого семья не может получить никакой компенсации за его гибель.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суицид, компенсация, увольнение, боевик, гибель, ДНР
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