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Архив - Донецкая область

«Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево

20.10.2019 17:13
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«Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево

Представители российско-оккупационных войск утром двадцатого октября обстреляли опорные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Как пишет replyua.net, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в воскресенье по состоянию на двенадцать часов тридцать минут террористы открывали огонь один раз. Обстрел был зафиксирован один раз – на Луганском направлении. Враг в районе Золотого-4 вел огонь с 07 часов 20 минут до 07 часов 45 минут со стороны Первомайска из автоматических гранатометов. К счастью, потерь в рядах ВСУ не было зафиксировано.

Ранее вчера мы уже сообщали, что представители террористических Луганской и Донецкой народных республик за вчерашние сутки совершили пятнадцать обстрелов, в результате одного из которых был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил Украины. В настоящее время военнослужащие находятся в военном мобильном госпитале. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.



Теги: Донбасс, разведение, ДНР, ЛНР, боевики
 
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