США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков

20.10.2019 18:49

Макрис высказал осторожный оптимизм.

США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность.

Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, пишет Хроника.инфо.

«Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем», — сказал Макрис.

Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: «Для гражданских… последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией».