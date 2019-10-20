- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков
Макрис высказал осторожный оптимизм.
США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность.
Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, пишет Хроника.инфо.
«Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем», — сказал Макрис.
Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: «Для гражданских… последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией».
Теги: Россия, США, Донбасс, ОБСЕ, боевики
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
- Террористы на Донбассе испытывают новое орбитальное оружие: опубликованы неопровержимые доказательства
- Волкер о Донбассе: "Это конфликт между РФ и Украиной, а не гражданская война между русскими и украинцами"
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых
- Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому13:06
- Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением12:45
- Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить12:32
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды12:02
- Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона11:49
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»11:16
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома10:50
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам