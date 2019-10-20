В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам

20.10.2019 22:36

На временно оккупированных территориях Донецкой области бюджетникам урезали заработную плату. Кроме того, ведется речь о сокращении кадров.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области, в Горловке, Енакиево и других населенных пунктах бюджетникам – медикам и работникам других бюджетных организаций серьезно урезали зарплаты.

Оказывается, после «повышения» с бюджетников сняли все надбавки. В результате люди стали получать на 30-50% меньше, чем до «повышения. Кроме того, ведется речь о серьезном сокращении кадров, включая городские администрации.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Поговаривают, что в Горловке сократили зарплаты на 30-50%. Это коснулось работников городской администрации, больницы и прочих государственных учреждений. Скажите, правда или нет? Потому что по опыту прошедших 5 лет, подобное будет ждать и другие города нашей Республики. Просто куда еще больше их сокращать… Кроме того, что зарплаты и так оставляют желать лучшего, так их еще и задерживают стабильно. Как говорится – финансы поют романсы, а они еще и понижают зарплаты. Говорят, что в горловской городской администрации точно под сокращение зп попало управление социальной защиты. Вроде как эти сокращения будут до окончания этого года. А в новом году будут смотреть на уровень финансирования. Может кто-то что-то слышал или знает поэтому поводу? Заранее спасибо».

«Мне еще при захаре сократили на 40%»,

«Ну наверное связь в «заднем „месте, разве незаметно? После Захарченко к власти пришли более сговорчивые и податливые люди, которые сначала флешмобы об особом статусе проводят, потом курс берут на Россию… А Захарченко любил свой народ, своих ребят -сослуживцев и четко знал, что людям важнее вовремя получить зарплаты и пенсии, чем лазить с пустым карманом поникому нахер не нужным бесконечным концертам !!!»,

«Не смешите. Все они одним миром измазанные. Русским»,

«В Енакиево конкретно минус 40% бюджетникам»,

«Некоторым на 30-50, а некоторые после 14-го вообще работу потеряли, веря в обещанное светлое будущее и Российские зарплаты»,

«Правда. Убрали все надбавки. В итоге -30%»,

«И не только в Горловке»,

«Я не удивлена, нам тоже сократили, но доплаты… типа оклад повысили, а в итоге снимая доплату, в итоге будем получать меньше. Но везде будут описывать высокий оклад… фигня это всё»,

«Зато коммуналку подняли и цены подскочили. Одной рукой дают, двумя забирают»,

«Слыхала, что казна пуста. до нового года нашкрябают еще з/п, бюджетникам, а там… одному Богу известно..»,

«Народ скоро не выдержит и бастовать пойдет к администрации Пушилина».