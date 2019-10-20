В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов

20.10.2019 19:48

В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live.

Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

В договоре о целевом обучении студента будет предусмотрен минимальный срок, составляющий три года, в течение которого выпускник должен будет осуществлять трудовую деятельность в государственной организации.

Если выпускник отказывается работать на предприятии, то он должен будет выплатить сумму затраченную госпредприятием на его обучение.