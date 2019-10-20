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В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка
20.10.2019 20:53
Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, таких как Макеевка, Горловка и Дебальцево резко ухудшается криминогенная обстановка. Растет число убийств и других тяжких преступлений.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке были обнаружены два трупа местных жителей с травмами головы. по подозрению в убийстве задержан ранее судимый местный житель.
В одно из медицинских учреждений временно оккупированной Горловки был доставлен 31-летний мужчина с многочисленными травмами, которые ему нанесла женщина.
Во временно оккупированном Дебальцево мужчина избил бывшую сожительницу и ходил по территории домовладения с ножом, угрожая потерпевшей убийством.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, Дебальцево, Макеевка, преступление, убийство, криминал
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