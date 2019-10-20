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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією

20.10.2019 18:22
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В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією

 

Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua.



Теги: Россия, Донбасс, флешмоб, ОРДЛО
 
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