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Архив - Донецкая область

В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ

20.10.2019 09:10
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В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один военный ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов: дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки; в районе Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука, около Новоселовки Второй и возле Красногоровки.

При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 6 вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4, возле Зайцево, в районе Крымского, возле Троицкого.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.



Теги: Донбасс, ранение, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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