Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе

20.10.2019 16:29

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги.

Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, передает donpress.

По словам военных их поразило состояние и расположение тел погибших членов НВФ, так как некоторые трупы выглядели так, словно лежали давно. Один из бойцов отмечает:

«Создавалось впечатление, — в один голос говорят наши защитники, — что с точки велся огонь, а рядом не первый день лежало мертвое тело».

Также, военные добавили, что судя по документам семи членов НВФ, найденных на этой позиции, только один был местным, а остальные шестеро — россияне и минимум один из граждан РФ — кадровый военный.