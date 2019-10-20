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Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
20.10.2019 16:29
Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги.
Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, передает donpress.
По словам военных их поразило состояние и расположение тел погибших членов НВФ, так как некоторые трупы выглядели так, словно лежали давно. Один из бойцов отмечает:
«Создавалось впечатление, — в один голос говорят наши защитники, — что с точки велся огонь, а рядом не первый день лежало мертвое тело».
Также, военные добавили, что судя по документам семи членов НВФ, найденных на этой позиции, только один был местным, а остальные шестеро — россияне и минимум один из граждан РФ — кадровый военный.
Теги: Донбасс, труп, умерший, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
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