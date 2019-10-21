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«Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении «таможни Донецкой народной республики», чтобы не пришлось попасть на допрос и заплатить серьезный штраф. Как пишет replyua.net, об этом сообщается в одном из сообществ в социальной сети.
Так, в сообщении говорится: «Друзья, будьте внимательны, если вы не дай Бог забудете пройти таможню на «ДНР», то на выезде вас остановят заберут талон, а вам грозит часовой допрос и составления протокола и штраф от 3 т до 5 т руб, но, а если вы ФЛП то от 5 т до 10 т».
Кроме того, в социальной сети уже появилась информация о тех, кто попадал в сложные ситуации на КПП. Один из пользователей социальной сети написал: «Недавно сам чуть так не попал. А вот на Новотроицком такая же ситуация выглядела проще: на выезде «пограничник» сказал, что не хватает одной росписи, я вернулся, сказал ему, что, наверное, забыли, он молча поставил роспись, и мы спокойно выехали». Более того, свидетели происходящего утверждают, что въезжать на территорию оккупированного Донецка нужно только с пристегнутым ремнем безопасности, и ни в коем случае не на шипованной резине.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, штраф, допрос, ДНР, ОРДО
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