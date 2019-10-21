«В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО

21.10.2019 14:00

Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных «ДНР» зафиксированы значительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:05 собралось около 210 авто и 500 человек пешей очереди. Люди отмечают, что проходят довольно быстро:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 210 автомобилей, 39 автобусов и микроавтобусов, до 500 человек пешей очереди» «Горловка в сторону Днр, на Украинском посту 5 машин, прошли за 10 мин все)»

На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) сегодня не слишком большие очереди:

«На 10.00 в Украину льгота до моста, основная на мосту»

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня, также, довольно активное движение, льготная очередь отсутствует:

«Еленовка: в Украину общая 60 машин, движение есть

льготников нет» «Инфо про движение на еленовка в сторону Украины на днр. Родители приехали в 9 уже заезжают на таможню днр !!!» «Еленовка в Мариуполь 45 машин до полиции и 38 между постами»

В то же время, на КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении небольшая очередь, пропуск авто быстрый:

«До камышей. Двигается живо».

Источник: https://donpress.com