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В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию
«Руководитель» ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий заявил, что билет на поезд в РФ будет стоить намного дороже, чем на автобус. Об этом он рассказал в интервью подконтрольному «ДНР» телеканалу «Юнион».
«Из Ростова билеты на плацкарт по территории России в среднем стоят 2500−3000 рублей. Цена билета зависит от категорийности поезда. Поэтому у нас будет дороже минимум на треть», — заявил Кабацкий .
По его словам, сейчас идет лишь подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также отсутствуют вагоны для прямых пассажирских поездов.
«На сегодняшний день у нас отсутствует подвижной состав для российских железных дорог. После согласования всех этапов, нужно будет закупить пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России», — сказал руководитель ГП.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, цена, поезд, ДНР
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