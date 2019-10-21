В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию

21.10.2019 17:51

«Руководитель» ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий заявил, что билет на поезд в РФ будет стоить намного дороже, чем на автобус. Об этом он рассказал в интервью подконтрольному «ДНР» телеканалу «Юнион».

«Из Ростова билеты на плацкарт по территории России в среднем стоят 2500−3000 рублей. Цена билета зависит от категорийности поезда. Поэтому у нас будет дороже минимум на треть», — заявил Кабацкий .

По его словам, сейчас идет лишь подготовительный этап к запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также отсутствуют вагоны для прямых пассажирских поездов.

«На сегодняшний день у нас отсутствует подвижной состав для российских железных дорог. После согласования всех этапов, нужно будет закупить пассажирские вагоны, которые будут ездить по сети железных дорог России», — сказал руководитель ГП.

Источник: https://donpress.com