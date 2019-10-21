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В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ
В подразделениях НВФ на Донбассе серьезных масштабов достигла торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. При этом растет количество членов НВФ из числа «незаменимой гвардии», которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за снижения суммы денежных выплат из-за прекращения боевых действий. В ГУР МОУ добавили:
«Кроме того, с начала октября этого года из-за низких морально-психологических качеств лиц указанной категории подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы приобрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, торговля, боеприпасы, ДНР, ОРДО
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