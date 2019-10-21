Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах

21.10.2019 15:00

Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении «таможни Донецкой народной республики», чтобы не пришлось попасть на допрос и заплатить серьезный штраф. Как пишет replyua.net, об этом сообщается в одном из сообществ в социальной сети.

Так, в сообщении говорится: «Друзья, будьте внимательны, если вы не дай Бог забудете пройти таможню на «ДНР», то на выезде вас остановят заберут талон, а вам грозит часовой допрос и составления протокола и штраф от 3 т до 5 т руб, но, а если вы ФЛП то от 5 т до 10 т».

Кроме того, в социальной сети уже появилась информация о тех, кто попадал в сложные ситуации на КПП. Один из пользователей социальной сети написал: «Недавно сам чуть так не попал. А вот на Новотроицком такая же ситуация выглядела проще: на выезде «пограничник» сказал, что не хватает одной росписи, я вернулся, сказал ему, что, наверное, забыли, он молча поставил роспись, и мы спокойно выехали».

Более того, свидетели происходящего утверждают, что въезжать на территорию оккупированного Донецка нужно только с пристегнутым ремнем безопасности, и ни в коем случае не на шипованной резине.