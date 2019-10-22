Главная / Новости / Донецкая область / Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС
Последние новости раздела
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий14:59
- В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы14:50
- Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС14:41
- В центре Донецка произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»13:39
Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС
22.10.2019 14:41
С начала текущих суток НВФ 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате чего ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает donpress.
Члены НВФ применяют запрещенные минскими договоренностями мины 82-го калибра. На Луганском направлении, оборудованных в районе Зайцево опорных пунктов подразделений Объединенных сил противник ночью дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также пулемета большого калибра.
На Донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции ВСУ вблизи Павлополя. Здесь НВФ выпустили 30 мин калибра 82 мм, применили противотанковый ракетный комплекс, вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, Минские договоренности, Павлополь, НВФ, ООС
Читайте также:
- Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери
- ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых
- Члены НВФ запросили режим «тишины» под Зайцево и ранили бойца ВСУ
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС
- Подразделения НВФ нанесли удар по ВСУ и понесли потери: шестеро убитых, трое раненых
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий14:59
- В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы14:50
- Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС14:41
- В центре Донецка произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»13:39
- Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов19:41
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен18:40
- Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака18:11
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- Россия готовится к новой войне: законопроект Путина для Думы подтвердил худшие опасения17:19
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака