Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей

22.10.2019 16:01

Мужчин Донецка приглашают на «шоу»: участник получит 2000 руб., но при этом его изобьют по лицу.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.

В пабликах распространяется приглашение на мероприятие, которое состоится во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая область).

Участвовать могут мужчины весом от 80 кг. Все происходящее будут снимать на видео.

«За участие в шоу — от 2000р! Ориентировочно съемки длятся 2 часа. Суть мероприятия — соревнования по пощечинам. Один человек дает и получает 3 пощечины», — объясняют организаторы.

Также они не откажутся провести «соревнования» между девушками, если желающие найдутся.

Некоторые жители ОРДО шокированы предложением, но его целиком оправдывают потенциальные участники.

«Вообще, что за паника. В США подобные соревнования проводятся ежегодно, как и метание коровьих какашек», — пишут комментаторы.

«Это тот редкий момент, когда мне импонируют американские забавы. Ведь это, по большому счету, стеб», — говорится в сообщениях.

При этом дончане подчеркивают: «забава» унизительна, но учитывая уровень зарплат в ОРДО, на нее могут согласиться многие.

«Средняя зарплата в день от 300−700 р в день, желающих за 2000 р получить по соплям будет​ достаточно, главное на 2й круг не пускать. Свобода и независимость вот наш лозунг!» — отмечают участники обсуждений.