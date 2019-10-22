Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер

22.10.2019 16:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер

Российские кураторы, с большой вероятностью, могут убрать главаря "ДНР" Дениса Пушилина с должности "главного боевика" в оккупированном Донецке, так как он потерял свой авторитет среди местных сепаратистов и был неоднократно пойман на коррупции.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин может распрощаться со статусом "главы псведореспублики" по решению кремлевских кураторов, которые недовольны постоянным воровством боевиков и потерей авторитета самого Пушилина в Донецке, пишет Диалог.UA.

Об этом сообщает блогер Фашик Донецкий. По его словам, претензии российских кураторов к Пушилину возникли не только из-за растрат средств из казны РФ, но и по причине "утраты авторитета". "Кроме огромных растрат, россияне также его обвиняют в потере авторитета не только среди военных, но и среди мирного населения. Фактически большая часть "ДНР" ему не доверяет, и россияне очень обеспокоены", - поясняет блогер логику Москвы. Уточняется, что масштабные проверки в оккупированном Донецке не подошли к концу, но уже россияне выявили кражи средств местными боевиками вместе с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на сумму более 1 млрд рублей. "ФСБ просто крайне обеспокоена и разочарована ситуацией и настроениями в недореспублике, а местные говорят: того и жди новую метлу из Москвы", - добавил Фашик Донецкий.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, коррупция, отставка, ФСБ, ДНР, боевики, Пушилин, кураторы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх