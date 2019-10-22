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Архив - Донецкая область

Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой

22.10.2019 21:38
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Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой

Сегодня около 17:00 в северной части неподконтрольной украине Горловки Донецкой области разгорелся бой.

Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress.

По словам горловчан слышны сильные залпы:

«С непривычки передернуло от залпа на западе Горловки»

«Интересно, что это так бумкнуло.»

«16:58 Бой на севере Горловки»

В свою очередь, подконтрольные ОРДО ресурсы сообщают об обстреле поселка Зайцево и призывают горловчан быть острожными:

16:57 Север, район Зайцево под обстрелом. Со стороны Жованки применяется БМП1. Жителям северных районов быть осторожными.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, бой, обстрелы, БМП, Зайцево, залпы
 
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