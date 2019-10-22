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Архив - Донецкая область

В центре Донецка произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

22.10.2019 13:39
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В центре Донецка произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

В центре временно оккупированного Донецка произошло серьезное ДТП с участием автомобиля боевиков «ДНР».

Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:

В центре временно оккупированного Донецка, на пересечении проспекта Мира и улицы Артема произошло ДТП с участием автомобиля боевиков «ДНР».
По словам очевидцев на место происшествия, кроме представителей «полиции» и «ГАИ ДНР», съехалось большое количество людей в камуфляже.
О том, есть ли в результате аварии пострадавшие, и о причинеаварии не сообщается. «Официальные» источники даже не упоминают произошедшем.
Вот что сообщают дончане в соцсетях, подкрепляя свои слова фотофактами:
«Донецк, пересечение ул. Артема и пр. Мира, авто попало»,
«И опять военные!»,
«На волге черные номера ДНР».



Теги: Донбасс, авария, полиция, военные, ГАИ, ДТП, ДНР, боевики, соцсети
 
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