В центре Донецка произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»

22.10.2019 13:39

В центре временно оккупированного Донецка произошло серьезное ДТП с участием автомобиля боевиков «ДНР».

Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:

В центре временно оккупированного Донецка, на пересечении проспекта Мира и улицы Артема произошло ДТП с участием автомобиля боевиков «ДНР».

По словам очевидцев на место происшествия, кроме представителей «полиции» и «ГАИ ДНР», съехалось большое количество людей в камуфляже.

О том, есть ли в результате аварии пострадавшие, и о причинеаварии не сообщается. «Официальные» источники даже не упоминают произошедшем.

Вот что сообщают дончане в соцсетях, подкрепляя свои слова фотофактами:

«Донецк, пересечение ул. Артема и пр. Мира, авто попало»,

«И опять военные!»,

«На волге черные номера ДНР».