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В «ДНР» прекратили выплату пенсий
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области по неизвестным причинам задерживают выплату пенсий.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» по неизвестным причинам не выплачивают пенсии. На сегодняшний день жители Донецка, Горловки, Макеевки и других населенных пунктов не получили пенсию за 15 октября.
В соцстях дончане сообщают, что обращались на «горячую линию Минфина ДНР», где пояснили, что невыплата связана с отсутствием средств. При этом людям пообещали, что пенсию выплатят до 28 октября.
В то же время, жители временно оккупированных территорий,получающие минимальные пенсии, оказались в критической ситуации – людей лишили возможности приобрести необходимые продукты питания.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Скажите, что происходит с выплатами пенсий в „ДНР"?Почему не выплачивают? Почему нигде не сообщают в связи с чем нет выплат?»,
«Звонила на горячую линию Минфина задержка пенсии и регресса связаны с недополучением средств в бюджет, т. е. налогов и сборов, сказали чтодо 28 выплаты будут»,
«Пенсии выплачиваются с 4 по 25 число, а разделили по дням для удобства. До 25 всем выплатят (должны во всяком случае)».
Теги: Донбасс, пенсия, бюджет, продукты, ДНР, выплаты, соцсети, Минфин
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