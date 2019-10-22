В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы

22.10.2019 14:50

В так называемой "ДНР" приговорили к 15 годам заключения журналиста Станислава Асеева, сообщает ТСН.

Журналиста признали виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже", "подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Асеев работал в различных украинских изданиях как журналист и блогер. Он пропал без вести в оккупированном Донецке в начале лета 2017 года.