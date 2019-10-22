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В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске фактически не начался отопительный сезон: тепло подано только в 208 многоквартирных домов из 1382.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.
По их данным, отсутствие отопления обусловлено многочисленными повреждениями в сетях: порывами, залитиями.
«Отрабатываем залития, 40 порывов устранили, устранением еще 10 занимаемся» — сообщают в местной админиситрации.
В то же время во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке также отмечаются перебои с поставками тепла в дома. В части районов отопление есть: на день, когда тепло, температуру уменьшают фактически до минимума, а на ночь увеличивают. Однако в некоторых районах батареи остаются холодными.
«Молодцы луганчане. А у нас в Донецке пишут, что по просьбе жителей отопление не включать связи с теплой погодой. Очень печально. У нас, допустим, отопления нет», — жалуются местные жители.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, погода, дом, отопление, отопительный сезон, соцсети
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