В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать

22.10.2019 16:41

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске фактически не начался отопительный сезон: тепло подано только в 208 многоквартирных домов из 1382.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.

По их данным, отсутствие отопления обусловлено многочисленными повреждениями в сетях: порывами, залитиями.

«Отрабатываем залития, 40 порывов устранили, устранением еще 10 занимаемся» — сообщают в местной админиситрации.

В то же время во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке также отмечаются перебои с поставками тепла в дома. В части районов отопление есть: на день, когда тепло, температуру уменьшают фактически до минимума, а на ночь увеличивают. Однако в некоторых районах батареи остаются холодными.

«Молодцы луганчане. А у нас в Донецке пишут, что по просьбе жителей отопление не включать связи с теплой погодой. Очень печально. У нас, допустим, отопления нет», — жалуются местные жители.