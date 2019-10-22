В ОРДЛО 24 октября прибудет «гумконвой» из России

22.10.2019 12:58

Очередной так называемый «гумконвой» МЧС России доставит гуманитарную помощь в неподконтрольный Украине Донецк 24 октября.

Об этом сегодня сообщили на официальном сайте так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«В четверг, 24 октября 2019 года, в Донецкую Народную Республику прибывает 88-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет».