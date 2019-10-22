«Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ

22.10.2019 22:35

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что по данным информированных источников, в России начали «щемить» перевозчиков из ОРДО.

По словам очевидцев, наказанием может стать даже конфискация транспортного средства, передает donpress.

Пользователи пишут:

«По слухам, в РФ начали щемить днровских перевозчиков. Вплоть до конфискации транспортных средств. Причем перевозчики легальные (днровские лицензии, разрешения). Не буду уточнять, но инфа реальная, от первоисточника»

В комментарии к публикации другие пользователи высказали предположения, что кто-то из серьезных лиц «положил глаз» на перевозки, так как это весьма прибыльный бизнес:

«Скажем прямо- днровские лицензии и разрешения для них фуфло полное»

«Это ясно. Скорее всего кто-то положил глаз на перевозки»

«Готовятся к запуску ЖД сообщения»