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Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»
Журналисты ОРДО вновь подняли тему использования «фосфорных бомб» на Донбассе.
Об этом, в частности, пишет журналист Александр Медведев, передает donpress.
Он уверяет, что на Донбассе снова, «как и в 2014 году», «были зафиксированы обстрелы запрещенными во всем мире фосфорными бомбами».
«Обстрел фосфорными бомбами был зафиксирован как в „ДНР“, так и в „ЛНР“ (Донецк, Горловка, Ясиноватая, поселок Молодежное, Александровка, Докучаевск). Сейчас обстрелу подверглись Петровское и Золотое, несмотря на все договоренности. Никто и не ожидал обратного — происходит ровно то же самое, что происходило во время режима Порошенко», — уверяет Медведев.
Официального подтверждения этой информации нет. Также нет сообщений подобного рода даже от лидеров незаконных вооруженных формирований. Никаких доказательств обстрела фосфорными бомбами хотя бы одного из указанных населенных пунктов журналист не приводит.
Теги: Донбасс, бомба, журналист, ДНР, ЛНР, обстрелы, НВФ
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