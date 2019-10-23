- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ
Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего члена НВФ, который предоставил информацию о деятельности силового блока «ЛНР» Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Благодаря специальной операции Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований. Мужчина предоставил органам следствия и оперативным подразделениям информацию о деятельности силового блока террористической организации «ЛНР», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК «Народной милиции ЛНР»
«Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях „молодой республики“, он вскоре ушел от боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории», — говорится в сообщении.
Впоследствии мужчина выразил готовность покинуть ОРЛО и предоставить сотрудникам украинским спецслужб свидетельства преступной деятельности незаконных формирований на территории Украины и наличия российской военной техники.
«Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства», — доложили в спецслужбе.
По решению суда бывший член НВФ освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СБУ, ЛНР, НВФ
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"
- Освобожденным из плена «Л-ДНР» напомнили, что помощь выплатят тем, кто вовремя за ней обратится
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-76
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО
- Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»16:25
- ЧП в Лисичанске: город остался без воды, власть выхода не видит12:00
- Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин09:12
- Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери в зоне боевых действий07:45
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- В Украине запретили арестовывать зарплатные и налоговые счета. Что это значит22:19
- Будут судить: в РФ выдали всю правду про Крымский мост21:45
- Онлайн-трансляция проверки полиграфом Дубинского и Арахамии21:20
- Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь21:00
- Богдан обсудил с послами G7 ситуацию с ПриватБанком20:47
- «Будет найден компромисс»: Гончарук рассказал некоторые подробности готовящейся земельной реформы20:39
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»20:29
- «Капитуляции не будет»: Зеленский объяснил, как решить ситуацию на Донбассе20:15
- В "Слуге народа" рассказали о скандале в партии20:06
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил