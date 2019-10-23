Ситуация на КПВВ в Донбассе: На пункте пропуска «Гнутово» сегодня меньше всего машин

23.10.2019 09:12

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/60;

«Марьинка» — 20/70;

«Новотроицкое» — 20/60;

«Гнутово» — 10/10.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 45 000 человек и более 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 10 800 человек и 1170 транспортных средств;

«Марьинка» — 8870 человек и 1350 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9050 человек и 1600 транспортных средств;

«Гнутово» — 4100 человек и 900 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 400 человек.

Источник: https://donpress.com