В ОРДЛО из РФ перебросили «казачьи формирования»

23.10.2019 16:25

Через неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе под прикрытием «учений» НВФ осуществляется скрытое перемещение на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса подразделений специального назначения и так называемых «казачьих формирований». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В украинской разведке отмечают:

«Командование Вооруженных сил РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейского корпуса ВС РФ за 2019 год».

По данным ГУР МОУ, командование особое внимание уделяет определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции фронта. В разведке добавили:

«Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ. Вместе с тем, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых „казачьих формирований“ для ротации и усиления оккупационных войск».

Источник: https://donpress.com