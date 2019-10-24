Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка

24.10.2019 20:25

Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы".

На временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей началась новая фаза активной раздачи российских паспортов и всевозможных манипуляций на эту тему, пишет "Диалог.UA", ссылаясь на данные Главного управления разведки.

Так, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения. В частности, сообщается, что главари "ЛДНР" теперь стали собирать личные данные о жителях, которые не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы" или подать на российское гражданство.

Таким образом местные сепаратисты по приказу кураторов Кремля намерены создать электронную базу данных о таких "неправильных" жителях "республик". "Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазигосударств", - говорится в сообщении.

Более того, пенсионерам "ЛДНР" уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года, если они не предоставят документ об изъятии украинского паспорта.



Источник: www.dialog.ua