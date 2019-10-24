Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»

24.10.2019 19:40

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

«Мне рассказали, что бюджетникам перестанут с нового года платить зарплату, если те не успеют получить паспорта ДНР», — говорится в сообщениях.

Испуганные люди выстраиваются в очереди в паспортные столы — даже крайне низкая зарплата, которую сегодня выплачивают в ОРДО, для них важна, поскольку иных доходов нет.

«Люди занимают очереди в 4 утра, ждут, не получают талончика и спешат на работу, оставаясь ни с чем», — жалуются дончане.

Многие отмечают: «паспорта» они получают не по желанию, а потому что есть риск остаться без минимальных доходов.

В то же время местные «власти» уверяют, что информация о лишении зарплат «беспаспортных» граждан — лишь слухи. Заместитель «министра информации» Артем Ольхин утверждает, что все бюджетники получат зарплату, независимо от наличия «паспортов».