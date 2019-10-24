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«С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
Ситуация во временно оккупированном Донецке, а также в окрестностях города по настоящее время остается весьма тяжелой, о чем информирует replyua.net. И все это несмотря на подписанные в Минске соглашения о прекращении боевых действий, а также стремление к разведению войск.
В частности, местное население Донецка сообщает о мощных взрывах, залпах, которые начались еще с самого утра в городе. Звуки от происходящего слышны в различных районах города. Такого рода сообщения массово появляются в социальных сетях. Первые залпы были зафиксированы порядка одиннадцати часов утра. Население сообщает, что эти звуки, хоть и мало вероятно, но все же могли быть связаны с учениями. Они пишут: «10 часов 35минут. Что за серия взрывов на Текстильщике? Частая и громкая, примерно с десять раз бахнуло», «Донецк Дф 10 часов 38 минут, с юга гупает неслабо… через металлопластик очень даже слышно. Послушал с улицы. От меня юго-восток, взрыв послабее, через 6−7 секунд — громкий прилет». Также они отмечают: «В Донецке на микрорайоне Боссе, в 10 часов 45минут три больших Бах-Бах и в 10:47 два больших Бах-Бах», «Текстильщик, Донецк, какие-то непонятные бахи, все утро Боссе слышит тяжелое. В настоящее время очередями ложат из стрелкового».
Стоит отметить, что обстрелы не прекратили и после обеда, что говорит о том, что все же это наверное никакие не учения. Местные жители пишут: «14:45 снова юг Донецка начал гупать. Примерно с 13:00 был перерыв», «15 часов 40 минут, Донецк. Целый день бахи. На юге, на западе, затем на севере, с громкими пулеметными очередями, будто на Грабарях стали и через админпоселок по Пескам лупасят».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донецк, Донбасс, война, взрывы, обстрелы
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