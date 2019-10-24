«Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО

24.10.2019 21:25

Главный террорист Донецкой области Денис Пушилин заявил в эфире российского телевизионного шоу «Большая игра», что «власти оккупированных районов Донецкой области намерены придерживаться только соглашений, достигнутых во время переговоров в Минске». Он подчеркнул, что дополнительных условий не будет.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Пушилин уверяет: «Никакие фантазии по поводу каких-то дополнительных условий, дополнительных каких-то формул и прочего не могут вообще восприниматься как таковые». Согласно словам главного боевика «Донецкой народной республики», существуют только Минские договоренности, в которых якобы «все полностью и четко прописано».



В это же время Денис Пушилин утверждает, что представители незаконных вооруженных формирований уже и так «якобы пошли на некоторые компромиссы». Он добавил, что в настоящее время они видят, что украинское государство сделало шаг «в какую-то сторону». Напомним, ранее мы уже сообщали, что после того, как Кремль назначил Дениса Пушилина главарем самопровозглашенной «ДНР», соратник путинской агрессии в Украине сильно изменился. В частности, у него весьма изменился внешний вид.