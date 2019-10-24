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Украина признает важные документы, выданные в ОРДЛО
Кабинет министров Украины урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление приняло правительство на заседании, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно постановлению, вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная Комиссия. Она будет инструменты для того, чтобы за каждым обращением выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом ДРАЦС рождения или смерти.
Как отметили в пресс служба правительства, постановление разработано в связи с принятием Закона Украины от 18 января 2018 № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, противоречит нормам международного права, является незаконным, а любой изданный в связи с такой деятельностью ак т является недействительным и не создает никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
При этом, Министр юстиции Украины Денис Малюська пояснил, что правительство в развитие "Намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввел механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями. Ключевой принцип этого документа заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учета отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом, как указано, тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, документы, ДНР, ЛНР
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