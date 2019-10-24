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Архив - Донецкая область

В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России

24.10.2019 17:30
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Сегодня, 24 октября, в неподконтрольном Украине Луганске завершилась разгрузка автомобилей 88-го гуманитарного конвоя МЧС РФ. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

По их данным, 16 автомобилей якобы доставили в Луганск 181,5 тонны гуманитарного груза: 7680 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до 1 года и 15 360 продуктовых наборов для детей в возрасте от 1 года до 3 лет общим весом 168,2 тонны, а также 13,3 тонны медикаментов и медицинского оборудования.

В «МЧС» подчеркнули, что доставка осуществлена «в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства», никаких внештатных ситуаций в пути не произошло. После разгрузки на складах Луганска машины якобы отправились обратно в Россию.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, гуманитарная помощь
 
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